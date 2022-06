Beim diesjährigen Bundeslehrlingswettbewerb gingen zwei Lehrlinge von Bene an den Start.

WAIDHOFEN/YBBS. Daniel Weidenauer und Manuel Wagner traten beim bundesweiten Lehrlingswettbewerb in Hard in Vorarlberg in der Kategorie Tischler und Tischlereitechniker an. Manuel Wagner ergatterte im 4. Lehrjahr den 1. Platz und Daniel Weidenauer im 1. Lehrjahr den 5. Platz.

„Wir sind stolz auf unsere zwei Teilnehmer Daniel und Manuel und gratulieren zum großartigen Sieg! Gemeinsam mit Lehrlingstrainer Andreas Riedler haben sie intensive Wochen der Vorbereitung hinter sich. Ihr Training, ihre Schnelligkeit und Genauigkeit in der Arbeit haben sich gelohnt. Auszeichnungen wie diese beweisen, wie ernst wir unsere Verantwortung zur Ausbildung unserer Fachkräfte nehmen. Sie bestätigen die umfangreiche Fachkompetenz unserer Lehrlinge und zeigen unser hohes Ausbildungsniveau auf. Wir bedanken uns bei Daniel und Manuel für ihren Fleiß, ihre Energie und ihr Engagement in Vorbereitung auf und während des Wettbewerbs“, gratuliert Bene Geschäftsführer Jörg Schuschnig.

Lehrlingsausbildung bei Bene

Bene bildet Lehrlinge in den Berufen Tischler/in, Industriekauffrau/mann, Technischer Zeichner/in, Betriebslogistiker/in und IT-Techniker/in aus. Für Tischler-Lehrlinge wird die Spezialisierung zum Tischlereitechniker mit den beiden Schwerpunkten Tischlereitechnik Planung und Tischlereitechnik Produktion angeboten. Auch eine Lehre mit Matura ist eine Option.

Trainiert wurde das niederösterreichische Team von Bene-Mitarbeiter Andreas Riedler. Andreas Riedler begann seine Karriere selbst als Lehrling bei Bene, gewann 2001 die Staatsmeisterschaft der Tischler und nahm bei den Weltmeisterschaften in Seoul teil, er ist seit 2013 für die Leitung der technischen Lehrlingsausbildung verantwortlich.

Great Place to Work

Bene investiert nicht nur in die nachhaltige und ressourcenschonende Produktion, sondern auch in das Wohlbefinden seiner rund 700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Diese Bemühungen wurden im Juni 2022 mit der Auszeichnung Great Place to Work® honoriert. Damit zählt Bene zu den besten Arbeitgebern des Landes.