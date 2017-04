Riverthlon 2017 - Waidhofen/Ybbs - www.riverthlon.at

Riverthlon ist eine neue Sportart, die von der Wasser-Rettung Waidhofen/Ybbs ins Leben gerufen wurde. Es handelt sich um ein Ausdauerrennen, welches sich aus Schwimm- und Laufsequenzen zusammensetzt. Geschwommen wird dabei in einem Fluss, daher der englische Namensbestandteil „River“ was auf Deutsch „Fluss“ bedeutet. Gelaufen wird an Land. Angesprochen sollen sich alle fühlen, vom Hobbysportler, der gerne mal seine Grenzen erkunden möchte, über den ambitionierten Freizeitsportler, der eine ideale Ergänzung zum Schwimm- und Lauftraining sucht, bis hin zum Semi-/Profisportler, der bis in die letzte Haarspitze motiviert ist dieses Ding nach Hause zu schwimmen und laufen.

RenntagTag X ist der 26. August 2017, das wird der Tag sein, an dem du beim ersten Riverthlon in Waidhofen/Ybbs dabei sein wirst. Es ist der Tag, an dem du dich mit Freunden messen kannst und es anderen und dir selbst zeigen kannst, dass du bereit bist über deine Grenzen zu gehen.Zeitplan07:30 – 09:00 Uhr: Checkin und Ausgabe des Starterpakets09:00 Uhr: Wettkampfbesprechung10:00 Uhr: Start lange Distanz10:45 Uhr: Startkurze Distanz15:00 Uhr: SiegerehrungMehr Infos und die Anmeldung findest du hier: www.riverthlon.at