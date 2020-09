Buntes Kulturprogramm steht am 19. September im Welser Zentrum an.

WELS. Beim heurigen Miteinander-Flashmob der Volkshilfe werden zahlreiche Gruppen die Welser Innenstadt mit einem bunten Kulturprogramm beleben. Die Solidarität der Teilnehmer gilt am Samstag, 19. September, von 10 bis 12.30 Uhr auch der Black-Lives-Matter-Bewegung.

Black-Live-Matters

Nachdem pandemiebedingt im Frühjahr alle Veranstaltungen aus der Reihe „Miteinander für Respekt & Toleranz“ abgesagt werden mussten, wird die Volkshilfe nun mit diesem Flashmob ein sicht- und vor allem hörbares Zeichen setzen. „Mit dieser Aktion wollen und werden wir auf die Vielfältigkeit und den Zusammenhalt innerhalb unserer Gesellschaft aufmerksam machen“, erklärt dazu Stadtrat Johann Reindl-Schwaighofer (SPÖ) als Vorsitzender des Volkshilfe Bezirksvereins Wels-Kirchdorf.

Insgesamt neun Standorte werden mit Tanz, Gesang, Kleinkunst, Straßentheater und Musik unterschiedlichster Richtungen bespielt, die teilnehmenden Gruppen werden jede halbe Stunde den Standort wechseln. „Es freut mich sehr, dass so viele Vereine mit an Bord sind und gemeinsam mit uns für Weltoffenheit und ein friedliches Miteinander werben“, sagt Reindl-Schwaighofer und verweist darauf, dass die Solidarität der Teilnehmer an diesem Tag auch der Black-Lives-Matter-Bewegung gilt. „Schließlich hört Solidarität nicht an der Stadtgrenze von Wels auf.“

Welser Voixfest am Nachmittag

Vielfalt, Solidarität und das Gemeinsame wird am Nachmittag des 19. September auch beim 4. Welser Voixfest zelebriert, das ab 15 Uhr im Schl8thofgelände über die Bühne gehen wird. Und zwar abseits von Parteipolitik und Kommerz.