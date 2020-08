Endpurt des Welser Arkadenhof Kultursommers (WAKS) mit Lesung und Medley.

WELS. Etwas Wehmut wird diese Woche bei den letzten beiden Programmpunkten des Waks herrschen. Denn mit der Lesung von Heidi Emfried und dem Auftritt der Irish Folk-Kultband Medley endet nicht nur die 15. Auflage des Eventreigens. Es ist auch der Schlusspunkt des Waks im bekannten Format.

Krimilesung

Krimiautorin Heidi Emfried, geboren 1956, liest am Donnerstag, 20. August ab 20 Uhr aus ihrem aktuellen Werk "Des Träumers Verderben". Darin geht es um den impulsiven und skrupellosen Wiener Unternehmer Mathieu Rassling, der an einem Sommerabend ermordet in der Tiefgarage eines Hotels aufgefunden wird. Chefinspektor Leo Lang und sein Team sehen sich mit dem facettenreichen und abgründigen Umfeld des Industriellen konfrontiert.

Heidi Emfried wuchs in Rotterdam als Kind österreichischer Eltern auf, studierte in Linz und arbeitete als IT-Experin. Mit ihrer schriftstellerischen Tätigkeit, in die ihr Interesse für fast alles einfließt, erfüllt sie sich einen Jugendtraum.

Irish Folk & Blues Night

Am letzten Abend des Waks, am Freitag, 21. August spielt dann die renommierte Irish Folk-Kultband Medley auf. Die Kombo hat in den vergangenen Jahrzehnten unter ihrem Mastermind Robert Höfler die Folkszene in Österreich mitgestaltet hat. Heuer feiert die Band ihr 40-jähriges Bestehen. Irische Rebellenlieder und ruhige Balladen, ausgelassene Trinklieder und flotte Tänze, witzige Zungenbrecher und erdiger Rhythm 'n' Blues sind die Markenzeichen von Medley. Los geht es ebenfalls um 20 Uhr.

Mehr Infos zum Programm gibt es unter www.waks.at.