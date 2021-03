Die Verlegung der Glasfaserleitung in den förderfähigen Gebieten von Pichl bei Wels durch den Provider LinzNet hat am 8. März begonnen.

PICHL BEI WELS. Die flächendeckende Versorgung mit schnellem Internet ist vor allem in Zeiten von Home-Office und Home-Schooling wichtiger denn je. Bürgermeisterin Gabriele Aicher (ÖVP) ist überzeugt: „Die Schilderungen zahlreicher Internetnutzer in den letzten Monaten von Problemen mit Videokonferenzen, Heimarbeit und Fernunterricht, vor allem bei gleichzeitiger Nutzung, sind damit Geschichte.“ Breitbandbeauftragter Gerhard Nöbauer dazu: „Ich empfehle allen, die im Fördergebiet wohnen und ein Gebäude, Miet- oder Eigentumswohnungen haben, am Glasfaserprojekt der LinzNet GmbH teilzunehmen. Meldungen sind noch möglich!“

Die Bauzeit beträgt maximal zwei Jahre. Es wird aber mit dem Einsatz von parallelen Bautrupps versucht, die Umsetzung wesentlich zu verkürzen.