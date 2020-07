Matura an der Abend-HAK mit Auszeichnung

Schule und Beruf unter einen Hut zu bringen, ist eine Herausforderung, noch mehr in der Corona-Zeit, in der das letzte Semester vor der Reife- und Diplomprüfung fast nur in Distance Learning abgewickelt wurde. Dass man dies sogar mit fast lauter Sehr Gut schaffen kann, hat Bianca Marx bewiesen.

Das umfassende kostenlose Bildungsangebot und die zentrale Lage der Abend-HAK hatten die junge Büroangestellte 2016 überzeugt, die herausfordernden vier Jahre zu starten und Montag bis Donnerstag abends im zweiten Bildungsweg noch einmal in die Schule zu gehen.

„Der Verzicht auf Freizeit machte es möglich, ich habe heuer maturiert. Trotz der Entbehrungen, Anstrengungen und Zweifel der letzten Jahre war es die beste Entscheidung meines Lebens. An der HAK 1 Wels bekommt man nicht nur eine ausgezeichnete fachliche Ausbildung, sondern findet auch Freunde fürs Leben. Der gemeinsame Kampf für die Matura hat zusammengeschweißt. Der Weg ist hart, doch er lohnt sich allemal", ist Bianca Marx überzeugt.

Nun stehen ihr alle Möglichkeiten vom Studium bis zu beruflichen Aufstiegschancen offen. Wer über 17 Jahre alt, berufstätig oder arbeitslos ist und Lust zum Nachahmen bekommen hat, kann sich im Sommer immer dienstags in der HAK 1 Wels anmelden und seine Karriere ab 14. Sep. 2020 starten.