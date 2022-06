Lea Karlhuber von der Volksschule Steinhaus räumte beim Raiffeisen-Jugendwettbewerb richtig ab.



LINZ, STEINHAUS. Was ist hässlich? Und wer darf das bestimmen? In der 52. Runde des Internationalen Raiffeisen-Jugendwettbewerbs lud die Raiffeisen Bankengruppe Schüler ein, sich künstlerisch mit dem Thema Schönheit zu beschäftigen. Ein komplexes Thema. Ist Schönheit Geschmackssache? Oder gibt es objektive Schönheit? Kommt Schönheit von innen? Macht sie uns glücklich?

Unter allen Einsendungen wurden nun die Gewinner prämiert. Und den diesjährigen Landes- und Bundessieg in der Altersgruppe 1 holte sich Lea Karlhuber aus der Volksschule Steinhaus.