Nationalliga 2023 - ASKÖ Thalheim wieder dabei

Mit dem 2. Platz in der Vorrunde der Gruppe H haben sich Karl Eckhart, Josef Eisenköck, Helmut Grillmair, Rene Platzer und Karl Steinmaurer den Startplatz in der Nationalliga 2023 zum 2. Mal erkämpft. Das Heimspiel gegen den ESV Wolfau wurde zwar mit 0:2 verloren (Spielpunkte 4:6, Stockpunkte 63:63), dank der besseren Quote 33:27 Spielpunkten gegen 29:31 Spielpunkten verbleibt ASKÖ Thalheim in der Nationalliga, ESV Wolfau steigt ab.

ASKÖ Thalheim startet schwach in das erste Spiel, ESV Wolfau führt nach 4 Kehren mit 0:14. Das Spiel endet mit 12:14. Im zweiten Spiel führt ESV Wolfau nach 3 Kehren mit 0:13. Das Spiel endet mit 11:13. In der Pause wechselt ASKÖ Thalheim. Nun spielt Karl Steinmaurer. Spiel 3 und 4 gewinnt ASKÖ Thalheim mit 16:8 und 16:10 Punkten. Das fünften, entscheidenden Spiel um den Sieg, bleibt bis zum Ende der 3. Kehre offen. ASKÖ Thalheim geht mit 5 Punkten in Führung. 2. Kehre 7 Punkte für ESV Wolfau. In der 3. Kehre kann ASKÖ Thalheim den Nachschuss nicht nutzen und es steht 5:12 für ESV Wolfau. Damit ist das Spiel entschieden und endet mit 8:18 Punkten für ESV Wolfau

ESV Losenstein gewinnt gegen ESC Jochberg in Jochberg mit 6:4 Punkten und gewinnt mit 7 Punkten die Gruppe H. Gegner am 2. Juli ist die Mannschaft SG Pottschach Eisbären Neunkirchen, Sieger der Gruppe A mit 8 Punkten.

Tabellenstand der Gruppe H:

1. ESV Losenstein 7 Punkte,

2. ASKÖ Thalheim 6 Punkte,

3. ESV Wolfau 6 Punkte,

4. ESC Jochberg 5 Punkte.

War nach Spielende die Enttäuschung bei den Spielern und Zuschauerinnen und Zuschauern in Thalheim auch groß, stellt sich schnell die Freude über den Klassenerhalt in der Nationalliga ein. Ein Ausspruch von Rene Platzer bringt es auch den Punkt:“ Ich bin stolz auf unsere Mannschaft, dass wir uns nach der Pause noch einmal aufgerafft und um den Klassenerhalt gekämpft haben.“ Und recht hat er, denn ohne die beiden gewonnen Spiele wäre ASKÖ Thalheim wieder in die Landesmeisterschaft abgestiegen.