Bürgermeisterin aus Südamerika zu Gast in der HAKeins Wels

Die quirlige Bürgermeisterin von Chichigalpa (Nicaragua), Fanny Zambrana, faszinierte bei ihrem Vortrag in der HAKeins Wels eine Gruppe spanischlernenden Schülerinnen und Schüler der 2. bis 4. Klassen, die besonderes internationales Interesse zeigen. Frau Zambrana erzählte von den Problemen in Nicaragua und von den Herausforderungen einer Bürgermeisterin in einer ähnlich großen Stadt wie Wels, aber auf der anderen Seite der Weltkugel, mit der Wels bereits seit 1988 eine Städtepartnerschaft verbindet.

Infrastrukturprojekte, leistbarer Wohnbau, die Rolle der Frau und menschenwürdige Arbeitsbedingungen sind wichtige Themen einer Bürgermeisterin in Nicaragua. Was die Schülerinnen und Schüler aber besonders spannend fanden, war es, aus erster Hand und in spanischer Sprache hautnah vom tatsächlichen Leben in Südamerika zu erfahren.

Die Jugendlichen nutzen auch die Möglichkeit, ihr Spanisch anzuwenden, und Fragen zu stellen, die Fanny Zambrana lebendig und wortreich beantwortete.