Die Erwartungen der SC-Fans war in diesem Freundschaftsspiel etwas zu hoch gesteckt, konnte doch ihre Mannschaft das vorwöchige 4:1 gegen UNION Edelweiß nicht dopen. Auffällig war, dass in Halbzeit zwei Kräfteverschleiß bei der Kensy-Elf feststellbar war.

1. Halbzeit: Über weite Strecken neutralisierten sich die beiden Teams, daher keine aufregenden Momente. Erst der Führungstreffer durch Marchtrenks Neuzugang Petr Hosek weckte bei beiden Mannschaften die Lust auf mehr. Diesem Führungstreffer war eine gutes Zusammenspiel: Zeko/Sulimani und schlie´ßlich Hosek vorausgegangen (25.) Die Freude der Marchtrenker währte aber nur kurz. Goalie David Plavac fiel eine Flanke aus den Händen und in den Korner. Die Hereingabe verschlief die SC-Abwehr, und schon stand es 1:1 (27) Und wieder nur 2 Minuten später der neuerlich Führungstreffer der Blau-Gelben. Medi Sulimani wurde im Strafraum der Sattledter zu Fall gebracht, den dafür verhängten Strafstoß verwandelte Rene Kober souverän. In Folge dann mehr Spielanteile der Gäste, die aber allesamt schlecht zu Ende gespielt wurden .

2. Halbzeit: Adam Kensy hatte umgestellt und die Abwehr z.T. neu organisiert. Das änderte aber nichts an der Tatsache, dass die Hausherrn plötzlich bissiger wurden, das Spiel hingegen zerfahrener. Beim Ausgleich zum 2:2 "vergaß" man auf Maximilian Strobl, der letztendlich den nicht unverdienten Ausgleichstreffer zum 2:2-Endstand fixierte (65.)

Im Vorspiel der Reserven behaupteten sich die Marchtrenker und verließen mit einem 1:0 das Spielfeld.

Vorschau: Test- bzw. Freundschaftsspiel der Ia am Dienstag, 28.7., auswärts gg Ried in der Riedmark. Anstoß: 19:15 Uhr