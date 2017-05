1. Gunskirchner Bücherflohmarkt am 27. Mai

AT

, Raiffeisenpl. 2 , 4623 Gunskirchen AT

Veranstaltungszentrum Gunskirchen , Raiffeisenpl. 2 , 4623 Gunskirchen AT

Am Samstag dem 27. Mai veranstalten die SPÖ Frauen Gunskirchen erstmals einen Bücherflohmarkt.



Los geht es am Vorplatz des Veranstaltungszentrums (bei Schlechtwetter im Foyer des VZ) um 09:00 Uhr. Bücherspenden werden ab sofort entgegengenommen von Jutta Wambacher: Tel.: 0664/24 63 918 oder Mail : spoe-frauen-gunskirchen@hotmail.com.

Mit dem Erlös der verkauften Bücher werden benachteiligte Gunskirchner Familien in unterstützt!