2x2 Karten für die "Zauberflöte" im Star Movie Wels gewinnen

28.09.2017, 14:51 Uhr

Mozarts Zauberflöte live aus der Met in New York bei Star Movie .

WELS. Der zweite Termin der aktuellen Live-Opernsaison bei Star Movie bringt am 14. Oktober um 19.00 Uhr ein echtes Highlight aus der großen New Yorker Metropolitan Oper direkt in den Kinosaal: „Die Zauberflöte“ von Wolfgang Amadeus Mozart mit der jungen südafrikanischen Sopranistin Golda Schultz und Charles Castronovo unter der Leitung von James Devine. Premierentickets sind jetzt an den Star Movie Kinokassen oder Online auf www.starmovie.at erhältlich.

Am Anfang steht eine Aufgabe, der Weg besteht aus Prüfungen, das Ziel ist Reife. Ist Die Zauberflöte ein Märchen, eine Parabel, oder doch das geheime Testament der Freimaurer? Mozarts populärstes und zugleich rätselhaftestes Werk ist vor allem die Geschichte vom Sieg der Liebe über alles, was uns Menschen voneinander trennt. Seit über 200 Jahren gehört dieses Singspiel zu den beliebtesten Werken der Musikgeschichte.Wir verlosen 2x2 Tickets.