Ein Hoch auf die Mütter

09.05.2017, 13:40 Uhr

Am 14. Mai ist einmal mehr Zeit, der Mama Danke zu sagen und ihr eine Freude zu bereiten.

BEZIRK. Seit 1924 wird der Muttertag in Österreich jeden zweiten Sonntag im Mai gefeiert. Der ideale Zeitpunkt, mit einer kleinen Geste wieder einmal "Danke" zu sagen. Doch über was freut sich Mama? Wir haben so manche Geschenkideen zusammengestellt. Auch wenn die Geschmäcker verschieden sind, Blumen und Pralinen lassen fast jedes Frauenherz höher schlagen. "Besonders beliebt am Muttertag sind rote Rosen, aber auch Hortensien", sagt Jutta Hartl vom Blumensträussl Wels. Naschkatzen zaubert man mit Pralinen ein Lächeln ins Gesicht. Den letzten Feinschliff verpassen Sie Ihren Pralinen beispielsweise mit einem individuellen Spruch. Pralinamo in Eberstalzell bietet speziell zum Muttertag eine Motivholzbox an. Welcher Spruch auf den Pralinen steht, entscheidet der Kunde. Sie wollen Mama eine Auszeit vom Alltag gönnen? Dafür eignet sich ein Gutschein vom Nagelstudio Art of Nails by Cindy Herrmann in Thalheim. Wer mit Mama einen unterhaltsamen Abend verbringen möchte, schenkt am besten zwei Karten für "Heilbutt & Rosen – Helmuth Vavra Solo – 'Che GueVavra'" der Veranstaltungsagentur Stage am 13.10. im KulturRaum Trenk.S in Marchtrenk.