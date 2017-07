Wie Ihre Nägel im Sommer zum perfekten Hingucker werden

26.07.2017, 00:30 Uhr

Erlaubt ist, was gefällt: Cindy Hermann verrät uns die neuesten Trends für diesen Sommer

THALHEIM. Von sportlich natürlich bis knallig bunt. Bei den sommerlichen Nageltrends sind der Phantasie keine Grenzen gesetzt.Möchte Frau stets gepflegte Nägel, die zu jedem Outfit passen, so empfiehlt Cindy Hermann von Art of Nails French Nails mit weißer Spitze: "Kunstnägel sind um das 60fache härter als Naturnägel. Der Pflegeaufwand verringert sich somit enorm." Abgesplitterte Nägel gehören so der Vergangenheit an. Neu im Trend ist dabei der sogenannte Babyboomer-Look: Milchig verlaufende Spitzen geben den Nägeln ein besonders natürliches Aussehen. Passend dazu können auch die Fußnägel gestaltet werden.Jetzt im Sommer darf Frau aber auch Farbe bekennen und Mut zu kräftigen Farbtönen zeigen. "Knallige Farben kommen im Sommer besonders gut an," so Cindy Hermann. Sie rät dabei, den Nagellack ebenfalls auf Kunstnägel aufzutragen, da er darauf weitaus länger perfekt aussieht.Kombiniert werden dezente oder auffällige Farben gerne mit Strass und floralen Designs. Ob die Ornamente dabei auf allen Finger getragen werden, oder zum Beispiel nur der Ringfinger zum Hingucker wird, kann nach Belieben gewählt werden.