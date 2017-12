Sheepfield und 15 GB: Live im Shot

AT

Am Dreikönigstag, heuer ein Samstag, haben sich zwei Bands aus der Gegend angetragen, das Pub Shot in der Welser Pfarrgasse mit hochwertigen Rocksounds zu beschallten: Zum einen die Welser Newcomer Sheepfield , eine 4-köpfige Punkrockformation aus Wels-Pernau, die mit viel Elan bei der Sache ist und auch Sinn für Humor beweist.



Schon länger im Geschäft sind 15GB aus Marchtrenk, die auf zahlreiche Gigs u.a. im Welser Schl8hof, der Spinnerei Traun uvm. verweisen können. Musikalisch holt man sich seine Einflüsse bei Grungegrößen wie Soundgarten, aber auch das Liedgut von (Melodic) Punkrocksuperstars wie Blink 182 und Konsorten habe es den Jungs hörbar angetan. Im Oktober konnte die Band beim „Planet Metal Festival“- Qualifying in der Spinnerei Traun den beachtlichen 2. Platz erringen.





Einlass: 19 Uhr

Beginn: 21 Uhr

Eintritt: Frei