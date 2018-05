1. Kiwanis Sommer Open Air mit "YetAnotherFloyd" am 4. August um 18 Uhr am Stadtplatz Eferding - Tickets ab sofort erhältlich

05.05.2018, 09:32 Uhr

Die 12köpfige Band mit hervorragenden Musikern präsentiert bei ihren Konzerten eine Zeitreise durch mehr als 40 Jahre Pink Floyd Geschichte. Das Jahr 2018 steht ganz unter dem Motto „The Dark Side Of The Moon“. YetAnotherFloyd bietet den Besuchern einen dreistündigen Konzertabend mit unverwechselbarer, anspruchsvoller und sphärischer Live-Rockmusik von höchster Qualität. Die Bühnenshow überzeugt mit bombastischem Sound sowie spektakulären Lichteffekten und Videoprojektionen.Der gesamte Reinerlös der Veranstaltung kommt Kinder- und Jugendprojekten sowie bedürftigen Menschen in der Region zugute. Der Kiwanis Club Eferding hat sich die Unterstützung von Sozialprojekten für Kinder und Jugendliche in der Region zum Ziel gesetzt. Der Club besteht seit über 25 Jahren und hat seit seinem Bestehen rund 300.000 Euro für Kinder- und Jugendprojekte gespendet.