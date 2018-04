Frisch und farbenfroh

25.04.2018, 00:30 Uhr

So präsentiert sich die diesjährige Bademode. Leuchtende Farben wecken die Lust auf den Sommer.

WELS. Besonders naturalistische Printmotive aus der Unterwasserwelt der Korallenriffe sind im Sommer 2018 im Fashion Fokus. Ein Ballett von Korallen, Fischen und Seesternen machen den Bikini zum Hingucker. Edle Verarbeitung und Handstickereien bringen das auffällige Design perfekt zur Geltung. "Auch orientalische Muster, in einer Kombination aus Curry- und Olivfarben, liegen heuer im Trend.", so Margret Schaper vom gleichnamigen Wäschefachgeschäft in der Dr. Salzmannstraße in Wels. Goldene Zierelemente auf weißem hochwertigem Stoff verleihen der Bademode einen Hauch von Tausendundeiner Nacht. "Natürlich darf auch heuer wieder das edle Schwarz nicht fehlen.", so die Spezialistin für Dessous und Bademoden, denn schließlich ist das edle Schwarz "die Königin aller Farben - speziell als Kontrast zu viel nackter Haut“, wie Auguste Renoir feststellte, der nun Pate für eine neue, reizvolle Modellreihe steht. Auch Pareos werden heuer wieder sehr gerne getragen. "Wichtig ist, dass der Pareo farblich zum Badeanzug oder Bikini passt.", empfiehlt Schaper, Das Fachgeschäft führt Badeanzüge und Bikinis der Marke Maryan Mehlhorn bis Cup E beziehungsweise F.