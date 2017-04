Union-Chor Lambach Frühjahrskonzert 2017

AT

Frühjahrskonzert 2017 des Union-Chores Lambach

Operettengold

im

Veranstaltungszentrum Gunskirchen

Freitag. 09.06.2017

Beginn: 19:30 Uhr

In diesem Jahr laden wir Sie ganz herzlich zu einem bunten Liederstrauß mit den schönsten Operettenmelodien ein!

Stefanos Vasileiadis am Klavier und der Union-Chor Lambach und der Leitung von Kons. Hans Haslinger werden Sie mit bekannten und mitreißenden Melodien u.a. aus der „Fledermaus“, dem „Vogelhändler“ bis hin zum „Weißen Rössl am Wolfgangsee“ begeistern.

Gemeinsam mit unseren Freunden und hochkarätigen Solisten Katerina Bernova (Sopran) und Klaus Durstewitz (Tenor) vom Musiktheater Linz erwartet Sie ein wunderbarer und einmaliger Hörgenuss!

Karten sind ab sofort erhältlich bei: allen Chormitgliedern, der RAIBA Gunskirchen, Chorleiter Hans Haslinger (0699 172 972 60) oder unter www.union-chor-lambach.at Eintritt: VVK € 18,-- (ermäßigt € 9,--), AK € 20,--

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!