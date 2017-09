Italien-Tag bei der WKO Wels am 2. Oktober.

25.09.2017, 14:01 Uhr

Welser Firmen nutzen Chancen am Italienischen Markt.

WELS. Italiens Konjunktur kommt in Schwung. 1,4 Prozent prognostiziertes BIP-Wachstum für 2017 eröffnen neue Chancen für oberösterreichische Exportbetriebe bei unserem südlichen Nachbarn. Italien ist der zweitwichtigste Wirtschaftspartner Österreichs mit einem bilateralen Waren- und Dienstleistungsaustausch von über 22 Milliarden Euro. Als zweitgrößte Industrienation Europas bietet Italien branchenübergreifend interessante Kooperationsmöglichkeiten für oberösterreichische Unternehmen. Die vielen Chancen am italienischen Markt stehen im Fokus einer gemeinsamen Veranstaltung der WKO Wels, der Außenwirtschaft Austria und des Export Center OÖ. Am 2. Oktober ab 18.00 Uhr sprechen Experten, wie die Wirtschaftsdelegierten Gudrun Hager und Gregor Postl, in ihren Vorträgen über die Möglichkeiten des italienischen Marktes. Im Anschluß lädt ein Buffet zum gemeinsamen Netzwerken ein. Anmeldung unter 05 90909 3456 oder export@wkooe.at.