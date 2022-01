Körperlich fit, humorvoll, schlagfertig im Gespräch und um keinen Kommentar verlegen, so präsentiert sich DDr. Waltraud Schönthaler aus Rum.

Sie feierte am Sonntag, dem 16. Jänner 2022 ihren 100. Geburtstag, ist die älteste Rumerin und auch älteste lebende Ferrarischullehrerin. Ferrarischuldirektor Manfred Jordan gratulierte der rüstigen Jubilarin, die von 1953 bis 1987 an der der Schule einen "bunten Strauß an Fächern" unterrichtete und gleich vier Direktorinnen und Direktoren „erlebte“. I

Erinnerungen

Ihre Wirkungsschwerpunkte waren Geographie, Geschichte und „Turnen“, wie sie betont. Besonders in Erinnerung vom Ferrarischulleben sind ihr die Faschingsfeste. „Da ging es hoch her und es war viel los. Lehrer und Schülerinnen feierten zusammen und weichten an diesem Tag das ernste Schulleben auf“, erzählt Schönthaler mit leuchtenden Augen. Ihrer Liebe zum Sport kombiniert mit einer positiven und mutigen Lebenseinstellung schreibt Waltraud Schönthaler auch zu, dass sie in derart guter Verfassung ein so hohes Alter erreichen konnte. Ein interessantes Detail: Gleichzeitig mit der Jubilarin feiert heuer auch die Ferrarischule ihren 100. Geburtstag. Jubilarin und Schule eint, schwierige Zeiten optimistisch und mutig durchlebt und auf anstehende Herausforderungen in sich ständig verändernder Zeiten kreativ reagiert zu haben.

