Der FC Sellraintal lieferte dem favorisierten Landesligisten SV Thaur in der 1. Hauptrunde des Kerschdorfer Tirol Cups einen Kampf auf Biegen und Brechen, musste sich allerdings mit 1:2 geschlagen geben.

Wenn ein 1.-Klasse-Verein auf einen der Papierform nach hochfavorisierten Klub trifft, gibt es eine Cup-Grundregel: Wer bestehen will, muss das Kaliber so lange wie möglich ärgern. Mit dem 0:1 nach vier und dem 0:2 nach 18 Minuten wurden diese Pläne vorzeitig über den Haufen geworfen. Die erste Reaktion kam von Trainer Bruno Schlögl: Nach 14 Minuten schickte er die Ersatzspieler zum aufwärmen – nach 25 Minuten durften alle wieder Platz nehmen. Auch der Coach registrierte eine klare Steigerung, zu der aber die Thaurer einen guten Teil beigetragen haben und ebenso eine Lektion erhielten. Wer glaubt, dass er bei einem "Underdog" nach 2:0-Führung die Cup-Schäfchen im Trockenen hat, erhält die ihm zustehende Strafe. Die Sellrainer krönten ihr ambitioniertes Auftreten nach dem klaren Rückstand mit dem Anschlusstreffer durch Marco Wegscheider.

Harter Kampf

Auch in der zweiten Hälfte leisteten die Gastgeber mit allen, was im Talon war, Widerstand. Leider waren die offensiven Ressourcen nicht ausreichend – abgesehen von einem satten Schuss in der Schlussphase, den die Thaurer nur mit vereinten Kräften entschärfen konnten. Weitaus gefährlicher agierte der Landesligist. Inmitten dieser Bemühungen avancierte Sellrain-Goalie Roland Kurz zum Mann des Spiels. Mit mehreren Glanzparaden sorgte er für ein Ergebnis, dass zwar das Ausscheiden im Cup bedeutete, gegen den hochkarätigen Gegner aber durchaus annehmbar ist.

Aus für Götzens

Man darf die Dramatik der "Cup-Schlacht" des SV Götzens in Navis im Nachtragsspiel der Cup-Vorrunde anhand des Spielberichts zusammenfassen:

2:1 für Navis nach 54 Minuten.

Ausgleich durch Patrick Pittracher in der 91. Minute.

Siegestreffer für Navis in der 94. Minute.

Elf gelbe, zwei gelb/rote Karten für Navis und eine rote Karte (Marcel Oberschmid, Götzens).

Der Cup-Bewerb ist für Götzens hiermit beendet!

