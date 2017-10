Region: Absturz der Grünen, Aufschwung der Blauen

15.10.2017, 19:28 Uhr

Die Ergebnisse im Gebiet liegen im Trend – die Grünen verlieren die meisten Stimmen in Axams!

Der Trend ist mittlerweile bundesweit klar: Zugewinne vor allem für, positive Tendenzen bei der– undin (fast) allen Dörfern.Das besondere Interesse galt naturgemäß der Gemeinde Axams, wo die Grünen ja nicht nur mit Gabi Kapferer-Pittracher die Vizebürgermeisterin stellen, sondern auch mit vier Mandataren im Gemeinderat stark vertreten sind. Ein Minus von 15,44 % bedeutet den Rekordwert in der Region. Waren es 2013 noch 571 WählerInnen, so machten diesmal nur mehr 153 Personen ihr Kreuz bei den Grünen. In allen größeren Gemeinden verlieren die Grünen deutlich über zehn Prozent.

Wahlsieger FPÖ

NEOS und PILZ

Auffälligkeiten

Axams:

Birgitz:

Götzens:

Gries im Sellrain:



Grinzens:

Kematen:

Mutters:

Natters:

Oberperfuss:

Ranggen:



Sellrain:

St. Sigmund:

Unterperfuss:

Völs

In neun von 14 Gemeinden (Axams, Götzens, Grinzens, Kematen, Mutters, Natters, Oberperfuss, Sellrain und Unterperfuss ging die FPÖ mit den meisten Stimmenzuwächsen im Vergleich zu den Wahlen im Jahr 2013 hervor. In zehn Gemeinden verzeichnen die Freiheitlichen bereits mehr Stimmen als die Sozialdemokraten.Beide Parteien dürfen im Gebiet positiv bilanzieren. Die NEOS haben fast überall zugelegt – und die Liste PILZ liegt in der Mehrheit der Gemeinden zwischen vier und fünf Prozent.und ein absoluter Ausreißer bietet sich dem Betrachter in der Kleingemeinde Unterperfuss mit 189 Wahlberechtigten. 88 Personen gingen zur Wahl – der absolute Tiefststand im Gebiet (46,56 % Wahlbeteiligung). Jene sieben Grünen, die 2013 an Bord waren, sind geblieben – das Ergebnis von +/- Null wird wohl grün eingerahmt werden.Diese lag – mit Ausnahme Unterperfuss – fast durchgehend zwischen 65 und 76 Prozent. Absoluter Spitzenreiter ist Ranggen: 631 vpn 829 Wahlberechtigten gingen zur Urne – das sind stolze 76,12 %!nicht viel zu einer weiteren Top-Sensation gefehlt: Die FPÖ ist dort weiterhin massiv im Vormarsch. Mit 207 Stimmen (29,24 %) sind die Blauen im Eiltempo an der SPÖ (172 / 24,29 %) vorbeigezogen – und auch auf die ÖVP fehlen nur ganze 39 Stimmen (246 /34,75 %)!* Keineswegs glücklich dürfte auch diesein. Dort hat die Partei als einzige im Gebiet kein positives Stimmenergebnis einfahren können. 278 Menschen haben für die ÖVP votiert – das ist genau 1 Stimme weniger als 2013!24,45 % (+4,04)32,44 % (+6,75)27,38 % (+8,82)4,93 % (-15,44)5,38 % (+0,46)0,61 % (-0,17)20,30 % (+6,12)38,27 % (+7,32)24,14 % (+5,54)4,66 % (-13,18)6,58 % (+1,40)0,96 % (+0,81)21,54 % (+2,81)33,27 % (+6,28)29,69 % (+8,30)4,58 % (-12,06)5,54 % (+-0,74)0,50 % (+0,18)24,53 % (+8,20)45,03 % (-2,64)22,36 % (+1,36)1,86 % (-5,14)2,80 % (+0,13)0,93 % (+0,60)24,29 % (+3,78)34,75 % (+0,13)29,24 % (+9,69)1,69 % (-11,93)6,07 % (+1,58)0,14 % (-0,18)20,93 % (+0,33)34,76 % (+4,59)25,54 % (+7,60)5,00 % (-13,18)7,18 % (+2,03)0,26 % (-0,14)17,21 % (+4,07)42,28 % (+5,04)21,89 % (+5,73)5,91 % (-12,33)6,80 % (+1,79)0,44 % (-0,13)17,69 % (+4,32)40,33 % (+6,28)22,64 % (+7,93)5,54 % (-12,36)7,39 % (-1,66)0,49 % (-0,23)22,37 % (+4,23)39,58 % (+4,12)22,61 % (+7,19)4,51 % (-12,88)5,76 % (+0,60)0,36 % (+0,52)17,38 % (+0,46)41,47 % (+5,54)23,76 % (+3,23)4,15 % (-9,54)5,90 % (+1,53)1,12 % (+0,36)29,79 % (+7,03)38,88 % (+-4,31)24,34 % (+7,62)0,56 % (-7,03)2,52 % (+0,51)0,70 % (+0,24)16,67 % (+5,83)52,22 % (-0,79)20,00 % (+0,72)2,22 % (-1,39)5,56 % (+4,36)17,05 % (+3,30)45,45 % (-2,05)23,86 % (+5,11)7,95 % (-0,80)2,27 % (++2,27)2,27 % (+2,27)25,07 % (+4,59)33,11 % (+6,90)24,43 % (+4,21)5,35 % (-11,71)4,92 % (+-0,39)0,64 % (-0,42)