Mit “Paint your Souvenir” macht die Künstlerin aus Asperhofen und Gründerin von "art adventure" Melanie Eckl-Kerberden den Urlaub in Österreich zu einem besonderen Erlebnis. Mit ihrem Team bietet sie Mal-Workshops für Touristen und Einheimische vor den großen Sehenswürdigkeit in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland an, ebenso an besonderen Plätzen im Wienerwald.

ASPERHOFEN. Postkarten von Sehenswürdigkeiten kaufen kann jeder, aber direkt vor Ort in die Atmosphäre eintauchen und diese mit auf das Bild zu bringen, ist schon eine besondere Art der Auseinandersetzung mit der österreichischer Kunst und Kultur.

"Die Idee kam mir während der Corona-Zeit.", so Eckl-Kerber. "Heuer ist ein gutes Jahr um etwas aufzubauen. Wir hatten im Juni bereits einen Mal-Workshop in der Garten Tulln und am 5. Juli einen in der schönen Landschaft bei der Schulz-Hütte in Altlengbach. Vor Kurzem waren wir auch am Donauturm um zu malen." berichtet sie.

Der Tourismus blüht zwar noch nicht, aber Interssenten gibt es genug. "Die Gruppe war bunt gemischt. Es gibt ja auch österreichische Touristen, die Wien-Tage buchen oder im Wienerwald Urlaub machen.", so die Künstlerin. Das es dieses Angebot noch nie gegeben hat, zeigt ihr, wie herzlich sie und ihre Gruppe auch von den jeweiligen Kontaktpersonen aufgenommen wird.

"Die Leute freuen sich und finden die Idee gut wenn ich anfrage, ob wir den Platz nützen können um zu malen. Für Touristen gibt es ja nicht viel zu tun, außer etwas anzuschauen. Hier können sie aktiv etwas machen und die Kultur kennen lernen."

Von der Projekt-Gründung zu "paint your souvenir"

Vor einem Jahr hat die zweifache Mutter, die seit ihrem 15. Lebensjahr mit Begeisterung malt, ihre umfangreichen wirtschaftlichen Ausbildungen und Erfahrungen mit jenen ihrer künstlerischen Laufbahn zu dem Projekt "art adventure" zusammen fließen lassen.

Mit einem Team aus zehn, vorwiegend niederösterreichischen Künstlern bietet sie Mal-Workshops für verschiedene Gelegenheiten, von Team-Building bis Polterabend an , sowie das Malen an unterschiedlichen Orten. Mit dem Angebot für Touristen "paint your souvenir", hat sie eine weitere Möglichkeit geschaffen, Menschen für ihre kreative Ader, und in dem Fall auch für Österreich zu begeistern. .

"Die Meisten sagen am Anfang, dass sie nicht malen können und sind dann immer ganz erstaunt, wenn sie nach zwei bis drei Stunden ein selbstgemaltes Bild in ihren Händen halten. Sie brauchen keine Vorerfahrung, brauchen nichts mit und bekommen eine Schritt-für-Schritt Anleitung", so Eckl-Kerber.

Vom Riesenrad, über das Burgenland bis zum Wienerwald

Die Malworkshops finden an jenen außergewöhnlichen Orten statt, an den man das Motiv am besten sehen und damit malen kann. „Die Wiener Skyline wird beispielsweise vom Donauturm aus, der Storch wird am Ruster Hauptplatz und Österreichs bekannteste Persönlichkeiten werden am Zentralfriedhof gemalt.“, so die Gründerin. Die Workshops werden neben Deutsch und Englisch in vielen weiteren Sprachen wie Russisch, Türkisch, Spanisch oder Tschechisch, angeboten, um die Touristen bestmöglich zu ihrem einzigartigen, selbst gemalten Andenken anzuleiten.

„Unsere Gäste brauchen nur gute Laune und Lust auf ein künstlerisches Abenteuer mitzubringen“, so Eckl-Kerber abschließend. „Damit können die Urlauber sicher sein, etwas Persönliches, Außergewöhnliches und Einzigartiges geschaffen zu haben. Ihr selbstgemachtes Souvenir können sie dann zu Hause an ihre Liebsten verschenken oder selbst aufhängen.“, so Eckl-Kerber.

Alle Informationen finden sie unter art adventure oder paintyoursouvenir