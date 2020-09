Aufgrund der Corona-Maßnahmen und dem durchwachsenen Wetter verzeichnete das Feibad Altlengbach eine geringe Auslastung.

ALTLENGBACH. (pa) Ein überaus schwierige Saison für das Freibad Altlengbach ging am Wochenende zu Ende.



"Die Coronakrise, später dann aber auch das schlechte Wetter haben diese Sommersaison sehr schwer gemacht", so Freibad-Geschäftsführer Daniel Kosak."Wir rechnen damit, dass wir heuer nur die Hälfte der Besucherzahl aus dem Vorjahr erreichen werden", so Kosak. "Entsprechend werden auch die Einnahmen niedriger sein."

Am letzten Tag besuchten Bgm. Michael Göschelbauer und Kosak dennoch das Freibad, um sich bei den Pächtern Paul Csuka und Ludwig Österreicher zu bedanken. "Wir hoffen auf das nächste Jahr und werden alles dafür tun, dass unser Freibad so ein beliebter und gemütlicher Freizeitort bei uns in der Gemeinde bleibt", so Göschelbauer.