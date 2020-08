Manchen kann es nicht schnell genug gehen. So dem kleinen Felix in Götzwiesen, der hatte es besonders eilig und erblickte schon vor dem Eintreffen des Rettungswagens das Licht der Welt. Wir gratulieren herzlich.



ALTLENGBACH. Am 15. August 2020 wurde der Rettungswagen des Samariterbundes Altlengbach zu einer Geburt nahe Göztwiesen gerufen. Der kleine Felix hatte es sehr eilig und kam noch im Wohnhaus seiner Eltern zur Welt. Felix und Mama Pia wurden von den Sanitätern Lena Baumgartner, Tobias Stein und Felix Höllerer versorgt und anschließend ins Krankenhaus nach Wien gebracht. Zur Sicherheit wurde auch der Notarzt aus Purkersdorf alarmiert, der später zustieg und den Transport begleitete. Einige Tage nach der Geburt besuchten die Sanitäter Lena Baumgartner und Tobias Stein die glückliche Familie und gratulierten noch einmal herzlich zur Geburt.