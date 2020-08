Am 29. August 2020 veranstaltete der Reit- und Fahrclub Gut Aichhof in Maria Anzbach eine Sonderprüfung für Kleines und Großes Hufeisen, Reiterpaß und Reiternadel.



MARIA ANZBACH. Zur heurigen Sonderprüfung, die am Samstag, dem 29. August im Gut Aichhof abgehalten wurde kam als Richterin Eva Sogl, die oftmalige Jugend- und Juniorenmeisterin in Springen und Dressur. Ihr wurde vom Direktor der Spanischen Hofreitschule Alois Podhajsky die Goldmedaille bei den Österreichischen Jugendstaatsmeisterschaften in Dressur Junioren im Jahr 1971 zuerkannt. Sogl zeigte sich von der anspruchsvollen Geländestrecke und deren Hindernisse, die durch den gutseigenen Wald führte, angetan. Das Rote Kreuz Neulengbach, Mitglieder und Freunde des Vereins sorgten für einen sicheren und guten Ablauf.

Die Prüflinge bedankten sich bei ihrer Reitlehrerin Ludmila Gräfin Spiegelfeld, Präsidentin des Reit- und Fahrclubs Gut Aichhof für das Training. Für das nächste Jahr ist konform zum Gutscharakter wiederum eine Sonderprüfung im kleinen Rahmen geplant.

"Der Reit- und Fahrclub Gut Aichhof wünscht allen, die im Spätsommer und Herbst 2020 eine Sonderprüfung ablegen werden sowie den austragenden Pferdesportvereinen Erfolg.", so Julian Preuschl vom Reit - und Fahrclub Gut Aichhof.