Reigen in der Theaterei St. Christophen

St Christophen //Der Reigen begeistere die vielen Besucher im gutbesuchten Saal in der Theaterei St. Christophen.

Christa Berger begrüßte am Anfang der Veranstaltung mit großer Freude ihre Gäste sie sagte wörtlich: „das Warten hat ein Ende“ und ich darf sie wieder unter Einhaltung der Corona Regeln persönlich begrüßen. Gerade in dieser Zeit in unserer Gesellschaft ist es wichtig, das wir wieder zusammen kommen können, um hier ein lebendiges Theater erleben dürfen und das mit Publikum.

Wir freuen uns sehr, dass wir mit REIGEN von ARTHUR SCHNIITZLER – dem bekannten Theaterklassiker – in diesen herausfordernden Zeiten unterhalten dürfen. Zu dieser Reise in die aberwitzigen Abgründe der menschlichen Seele.

Neben Themen wie Liebe, Sehnsüchte Trieb, Sexualität und Verlangen wird eindrucksvoll ein Bild der Gesellschaft gezeichnet, Dynamiken, die wir aus unseren eigenen Leben kennen, werden aufgespürt, entlarvt und verhandelt.

Für die Regie und Textfassung dieses Klassikers konnte wieder PETER PAUSZ gewonnen werden.

Aktuelle Spieltermine und Änderungen finden sie auf unserer Homepage. Aufgrund der Covid 19 Maßnahmen, gib es nur ein geringes Kontingent an Karten. Sichern sie sich rechtzeitig ihre Karte für unser Programm.

Mit einen Wort, ein gelungener Abend in der Theaterei St. Christophen.