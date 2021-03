NEULENGBACH. In einem Monat ist es so weit: Am 22. April startet der virtuelle Laufenevent „Laufen gegen Krebs“ und Neulengbach ist dabei. Die unterschiedlichen Laufdistanzen eignen sich für alle Ansprüche und die ganze Familie kann mitmachen. Die Teilnehmenden können in der Zeit von 22. bis 25. April an einem selbstgewählten Ort zu einer selbstbestimmten Zeit laufen oder walken.

Für den guten Zweck ...

„Ich möchte alle einladen dabei zu sein. Einerseits tut man sich selbst Gutes und spendet andererseits gleichzeitig für einen guten Zweck“, so Stadträtin Maria Rigler. „Es wäre schön, wenn wir mit dem Team Neulengbach ein sichtbares Zeichen für Mitmenschlichkeit und Gemeinschaft setzen könnten.“

... und Neulengbach

Denn nicht nur die Zeiten werden bewertet, sondern auch die Teamgrößen. Deswegen sind alle Läuferinnen und Läufer eingeladen, sich bei der Anmeldung unter Team Neulengbach einzutragen.

Alle Informationen sind zu finden auf: www.laufengegenkrebs.at