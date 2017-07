Badebuffet-Betreiber über Kritik verärgert

24.07.2017, 18:24 Uhr

Gastronom Horst Hofbauer verteigt sein Konzept für die Imbissstube beim Innermanzinger Erlebnisteich.

NEUSTIFT-INNERMANZING (mh). Das Badebuffet „Brachettino“ als kleinen Bruder des italienischen Restaurants „Trattoria Brachetti“ im Ortszentrum von Innermanzing betreibt seit heuer Gastronom Horst Hofbauer. Doch seine neue Linie für die bisherige Imbissstube am Erlebnisteich hat nicht nur Freunde gefunden. "Es gibt zwar originelle Snacks, die auch sehr gut schmecken, aber außer Cola & Co gibt´s keine alkoholfreien Getränke und die bekommt man nur in der Plastikflasche mit Plastikbecher, wie man sie in jedem Supermarkt kaufen kann", meinte etwa eine Besucherin zu Saisonbeginn.

Sicherheit am Teich

Eine Kritik, die Hofbauer so nicht stehen lassen will: "Wir schenken zum Take-away in recycelbaren Pappbechern aus, damit keine Glasscherben auf der Wiese landen und wir damit die Kinder schützen. Im Sitzbereich haben wir auf Kundenwunsch auf Glasverabreichung umgestellt." Dass es nur zuckerhaltige Softdrinks gibt, weist Hofbauer ebenfalls zurück: "Wir haben sogar frisch gepressten Orangensaft!" Im Gespräch mit den Bezirksblättern betont der Gastronom, dass es ihm ein Anliegen sei, dass das Ambiente und der Stil in eine Richtung geht, in der sich alle wohlfühlen. "Ich habe hier mit sehr viel Herzblut eine neue Linie hereingebracht. Wenn das dann nicht geschätzt wird, nimmt man das einfach persönlich", sagt Hofbauer.