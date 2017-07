Stössinger Schützen sind Gewinner

22.07.2017, 19:37 Uhr

Bei der Aktion "Mein Verein" machte der SV Stössing das Rennen im Wienerwald.

Vereinsfest gewonnen

STÖSSING (mh). Im Rahmen der Aktion "Mein Verein" stellten die Bezirksblätter gemeinsam mit der Volkspartei Niederösterreich mehrere Wochen lang Vereine aus dem Bezirk vor und zeigten auf, was diese leisten, wofür sie stehen und welche Erfolge sie schon gefeiert haben. Neben einem landesweiten Gewinnspiel wurde in jeder Bezirksblatt-Region eine Vereinsfeier im Wert von 500 Euro verlost.In der Region Wienerwald/Neulengbach wurde Sebastian Leodolter zur Freude von Oberschützenmeister Rudolf Höfler als Regional-Gewinner für den Schützenverein SV Stössing gezogen. Bei der Gutscheinübergabe des Gewinnervereins gratulierten Landtagsabgeordnete Bettina Rausch, Stössings Bürgermeister Alois Daxböck und Gemeindepartei-Obmann Christian Walzl. „In Niederösterreich engagiert sich beinahe jeder Zweite ehrenamtlich in einem Verein. Das ist ein wertvoller Beitrag für unsere Gesellschaft und dafür wollen wir allen Vereinen und Freiwilligen ‚Danke‘ sagen. Rund 10.000 Einsendungen belegen, dass die Aktion erfolgreich angenommen wurde“, freut sich Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner über den großen Zuspruch.