05.10.2016, 13:14 Uhr

Feuerwehr Aschbach feiert beim Oktoberfest

ASCHBACH. Die Feuerwehr Aschbach feiert am 8. und 9. Oktober ein Oktoberfest im Feuerwehrhaus. Am Samstag wartet ab 19 Uhr eine Weißwurstparty, am Sonntag ab 9 Uhr ein Heuriger auf die Besucher.

Gefällt mir