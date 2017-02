sportschriefl neu in Tribuswinkel

10.02.2017, 17:46 Uhr

Das bisher in Guntramsdorf angesiedelte Fachgeschäft bietet ein umfangreiches Sortiment an unterschiedlicher Vereinsbekleidung für jeden Bedarf, egal ob für Fußball, Tennis, Tischtennis, Handball, Volleyball oder Schulsport. Vereine als auch Einzelpersonen sind hier in guten Händen. Außerdem gibt es ein Bespann Service für Tennisschläger. Zum Start des neuen Geschäfts kann man sich bis Ende Februar über 20 Prozent Eröffnungsrabatt auf einen beliebigen Artikel freuen.Für eine ganz spezielle Kooperation wurde die in der Traiskirchner Arkadia ansässige Orthopädie-Schuhmachermeisterin Doris Stürmer gewonnen. Viele Schmerzen in Knie- und Fußgelenken sind durch gut angepasste Sporteinlagen vermeidbar. Bei der neuen Kooperation kann man seine aktuellen Sportschuhe professionell analysieren lassen oder sich beim Kauf von neuen Schuhen beraten lassen. Da macht sporteln gleich noch mehr Spaß.