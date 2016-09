, Salzburger Straße 29 , 5280 Braunau am Inn AT

Am Freitag, dem 7. Oktober, präsentiert der Fotoklub Braunau den Diavortrag "Indien – Mystik, Menschen, Maharadschas" von Pascal Violo. Die Veranstaltung findet um 20 Uhr im Veranstaltungszentrum in Braunau statt. Vorverkaufskarten gibt es im Kartenbüro Braunau oder per Mail an: info@fotoklub-braunau.at. An der Abendkasse beträgt der Eintritt 14 Euro. Saal-Einlass ist ab 19.30 Uhr.



Fotos: Pascal Violo