Lachyoga – Ein Lachen für die Gesundheit

05.12.2016, 18:43 Uhr

ST.PETER AM HART. Eine beliebte Methode sich fit, gesund und entspannt zu halten ist Yoga. Der Sport für Körper und Geist wird heute in den unterschiedlichsten Formen unterrichtet.



Ursprünglich stammt die Lehre von geistigen und körperlichen Übungen aus Indien. Heute gibt es auch bei uns eine Vielzahl von unterschiedlichen Yogarichtungen. Eine besonders interessante ist das Lachyoga. Gabi Fink ist Lachyoga Master Trainer und widmet sich in ihrer Praxis in St. Peter neben der Kinesiologie besonders dem Yoga und dem Lachyoga. „Ich habe das große Glück vom Begründer des Lachyoga, Dr. Madan Kataria persönlich ausgebildet worden zu sein.“, erzählt Fink mit Freude. Der indische Arzt und seine Frau gründeten 1995 in Mumbai den ersten Lachclub und riefen so das Lachyoga ins Leben. Mittlerweile wird Lachyoga in über 100 Ländern weltweit praktiziert und gilt als besonders gesundheits-, friedens- und glücksbringendes Yoga.

Von der Yogaübung zu herzhaftem Lachen

Lachyoga für sich entdecken

Das einzigartige System des Lachyoga ermöglicht es jedem Menschen zu lachen, ohne groß unterhalten zu werden. Die Bereitschaft zum Lachen reicht bereits aus, um diese Yogapraxis erfolgreich umsetzten zu können. „Bei meinen Lachyogastunden beginnen wir mit Klatsch- und Atemübungen und praktizieren anfangs das Lachen als reine Körperübung. Das heißt wir initiieren das Lachen ganz bewusst. Durch Augenkontakt und Bewegung in der Gruppe wird aus dem bewusst herbeigeführten Lachen relativ rasch ein herzliches Lachen.“, erklärt Fink den Ablauf beim Lachyoga. Die Kombination aus Lach- und Atemübungen ermöglicht eine vermehrte Sauerstoffaufnahme. Durch ausreichend Sauerstoff in den Zellen wird die Gesunderhaltung von Körper und Geist optimal unterstützt. Gabi Fink fasst diesen Vorgang im Körper folgendermaßen zusammen: „Lachen ist Leben! Weil Lachen die einfachste und eine sehr effektive Atemübung ist. Der Clou ist, dass es wissenschaftlich erwiesen ist, dass egal, ob wir bewusst initiiert oder spontan lachen, in unserem Körper derselbe Glückscocktail ausgeschüttet wird.“. Neben den Glückshormonen die im Körper freigesetzt werden, hat Lachyoga auch eine positive Wirkung auf das Immunsystem, den Blutdruck, das Herz-Kreislaufsystem und unterstützt den Stressabbau.Gabi Fink bietet in ihrer Praxis unterschiedliche Workshops zum Thema Lachyoga an. Diese reichen von „Lachyoga zum Kennenlernen“ bis hin zu einem Lachyoga-Wellnesstag. „An diesem Tag dreht sich alles darum, die wunderbar heilsame, erfrischende und entspannende Wirkung des Lachens zu erleben. Weiters lernt man Techniken, wie man Lachyoga in seinen Alltag einbinden kann und auch zu Hause einfach praktizieren kann.“, beschreibt Fink das Programm.