18-Jährige prallt mit Auto gegen Baum

18.12.2016, 17:10 Uhr

Verletzungen unbestimmten Grades erlitt eine 18-jährige Autofahrerin bei einem Unfall am 18. Dezember 2016 in Hochburg Ach.

HOCHBURG ACH. Laut Polizeimeldung fuhr die junge Frau um 8.30 Uhr mit ihrem Auto auf der Sengstätter Landesstraße Richtung Tarsdorf. In einer langgezogenen Linkskurve kam sie aus unbekannten Gründen rechts auf das Bankett. Anschließend verlor sie die Kontrolle über das Fahrzeug, es prallte in der Folge frontal gegen einen Baum. Die 18-Jährige erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde von der Rettung Riedersbach in das Krankenhaus Braunau am Inn gebracht. Am Fahrzeug entstand Totalschaden.