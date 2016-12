06.12.2016, 03:08 Uhr

Kunstinitiative „Memory Gaps ::: Erinnerungslücken“ von Konstanze Sailer gedenkt NS-Opfern mit Ausstellungen in Wiener Straßen, die es geben sollte.

(* 14. Juni 1875 in Wien; † nach dem 9. April 1942) war eine österreichische jüdische Sopranistin und Gesangspädagogin. Sie debütierte 1898 und hatte bis 1907 Engagements in Linz, Nürnberg, Köln und am Theater an der Wien. Nach der Heirat des Baritonswar sie in Wien über Jahre als Gesangspädagogin tätig, wo sie auch bis zu ihrer Deportation 1942 lebte. Sie wurde – wie die Malerin– mit demselben Transport Nr. 17, am 9. April 1942, von Wien in das Transitlager Izbica (heute Polen) deportiert. Danach, zu einem nicht mehr genau rekonstruierbaren Zeitpunkt, wurdein einem der drei Vernichtungslager Treblinka, Belzec oder Sobibor ermordet.

Bis zum heutigen Tag existiert in Wien keine Straße, die ihren Namen trägt. Hingegen ist nachseit 1983 eine Gasse in Wien-Donaustadt benannt.war ein renommierter dänischer Tenor, der sich – seit 1933 NSDAP Mitglied – über Jahre für NS-Propagandaveranstaltungen einspannen ließ und 1944 vonauf die sogenannte Gottbegnadeten-Liste gesetzt wurde. Anstelle vonsollte künftig in Wien-Donaustadt anerinnert werden.Die Kunstinitiativeder Malerinwird mit einer weiteren Ausstellung von Tuschen auf Papier in virtuellen Räumen eröffnet. Die Galerien befinden sich ausnahmslos in Straßen oder an Plätzen, die es nicht gibt, die es jedoch geben sollte: Solche mit Namen von Opfern der NS-Diktatur. Monat für Monat wird so das kollektive Gedächtnis erweitert. Monat für Monat werden damit Erinnerungslücken geschlossen.