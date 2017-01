Unfallbilanz 2016: 19 Todesopfer auf Burgenlands Straßen

01.01.2017, 15:50 Uhr

Unfallursachen: zu hohes Tempo und Unachtsamkeit

Handy am Steuer ins Vormerksystem aufnehmen

19 Menschen kamen bei Verkehrsunfällen im Vorjahr auf Burgenlands Straßen ums Leben. Das bedeutet einen Rückgang im Vergleich zu 2015, als 24 Todesopfer zu beklagen waren. Im Jahr 2013 gab es mit 17 Todesopfern die bislang wenigsten Verkehrstoten seit Bestehen der Unfallbilanz.Zu hohes Tempo sowie Ablenkung und Unachtsamkeit waren die Hauptursachen der tödlichen Unfälle.„Es gibt nur eine akzeptable Anzahl tödlicher Verkehrsunfälle, und die heißt null. Diesem Ziel gilt es durch weitere Maßnahmen so nahe wie möglich zu kommen“, betont Christian Gratzer, Sprecher des Verkehrsclubs Österreich (VCÖ). So schlägt der VCÖ unter anderem vor, Handy am Steuer auch ins Vormerksystem aufzunehmen.Weiters spricht sich der VCÖ für ein dichteres öffentliches Verkehrsnetz und häufigere Bahn- und Busverbindungen aus.

Unfallbilanz Burgenland

Jahr 2016: 19 VerkehrstoteJahr 2015: 24 VerkehrstoteJahr 2014: 22 VerkehrstoteJahr 2013: 17 VerkehrstoteJahr 2012: 30 VerkehrstoteJahr 2011: 21 VerkehrstoteJahr 2010: 20 VerkehrstoteJahr 2009: 24 VerkehrstoteJahr 2008: 29 VerkehrstoteJahr 2007: 33 VerkehrstoteJahr 2006: 21 VerkehrstoteJahr 2005: 36 VerkehrstoteJahr 2004: 34 VerkehrstoteJahr 2003: 52 VerkehrstoteJahr 2002: 37 VerkehrstoteJahr 2001: 52 VerkehrstoteJahr 2000: 49 Verkehrstote