Bürgermeister-Wechsel in Hornstein

08.02.2017, 06:46 Uhr

erstmals möchten wir, Judith Pratl und Christoph Wolf, uns gemeinsam an Sie wenden. Wir möchten beide einen gemeinsamen Weg einschlagen und das Verbindende vor das Trennende stellen – im Sinne unserer Heimat Hornstein. Aufgrund des Rücktritts von Herbert Worschitz als Bürgermeister mit 7. Feber hat der Gemeinderat die Möglichkeit, innerhalb von vier Wochen einen neuen Bürgermeister aus den Reihen der Gemeinderäte bis zur regulären Bürgermeister- und Gemeinderatswahl im Herbst 2017 zu wählen.Die für 8. Feber bereits anberaumte Sitzung wurde noch von Herbert Worschitz abgesagt, sodass der Vizebürgermeister für die Sitzung einzuladen hat, in der die Wahl des Bürgermeisters stattfindet. Das ist die Vorgehensweise, die die Gemeindewahlordnung gem. § 90 normiert.Mit dieser gemeinsamen Vorgehensweise garantieren wir eine ordentliche und rechtmäßige Übergabe des Bürgermeisteramtes, um rasch wieder für Hornstein arbeiten zu können. Die korrekt eingeladene Gemeinderatssitzung mit der Wahl des Bürgermeisters, zu der Sie sehr herzlich eingeladen sind, findet am Montag, dem 20. Feber um 19.00 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses statt.Mit lieben Grüßen,GV Judith Pratl & VBgm. Christoph Wolf