Fahrradschrauberworkshop

Wie macht man das Fahrrad fit für die nächste Saison? Was tun bei einem Patschen? Wie zentriert man ein Laufrad? Wie findet man die optimale Sitzposition? Was tun, wenn die Kette rasselt, die Bremsen nicht mehr ziehen? Welches Werkzeug brauche ich unterwegs? Wann muss mein Rad in die Werkstatt? Antworten auf diese Fragen gibt's bei meinem Fahrrad-Schrauber-Workshop! Am Freitag, 9.2. ab 17.00 Uhr dreht sich alles rund ums Fahrrad. Erwachsene und Kinder ab 10 Jahren erfahren Grundlagen der Fahrradtechnik, richtige Sitzposition, Einstellen der Bremsen und Schaltung, Tipps zur Vermeidung von Defekten und Selbsthilfe bei Fahrradtouren. Es geht hier um's traditionelle Fahrrad/Rennrad, also keine E-Bikes, Full-Suspension-Bikes und Spezialrennmaschinen.Preis: 25,- EuroAnmeldung: www.bunterkreis.at