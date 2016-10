Gerhard Riedl stellt neues Buch vor

ENNS. Der Ennser Schriftsteller Gerhard Riedl stellt am Donnerstag, 13. Oktober, im Museum Lauriacum sein neues Buch vor. Der Eintritt ist frei. Sein Buch trägt den Titel "Wandel im Gewerbe". Riedl hat sich in den letzten drei Jahren intensiv mit der Baumeisterdynastie Plochberger beschäftigt. Franz X. Plochberger kam 1817 nach Enns und kaufte das "Kalkofenhäusl" an der Enns. Riedl zeichnet die Familiengeschichte nach, die eng mit der Stadt Enns, aber auch Steyr, Mauthausen, Hargelsberg und Schwertberg verwoben ist. Eine Rolle spielt darin auch der Waffenhändler Josef Werndl. Dieser errichtete Arbeiterhäuser, Villen und das Schloss Voglsang. Dort fand bereits 1884 eine elektrische Ausstellung statt. Riedl war bei seiner Recherche insofern überrascht, weil das Kirchengebäude von Hargelsberg noch vor der Eröffnung der Ausstellung mit elektrischen Licht bestrahlt wurde.

Das Buch mit 240 Seiten Umfang ist ab 15. Oktober telefonisch unter 07223/87292 oder per Email unter gerhard.riedl@tele2.at zu bestellen. Auch im gutsortierten Buchhandel und im Tourismusbüro der Stadt Enns ist es zu beziehen. Das Buch kostet 33 Euro.