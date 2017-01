Der Winterdienst muss ständig im Einsatz sein

18.01.2017, 17:00 Uhr

Arbeitsbeginn 2 Uhr früh

Geschwindigkeit anpassen

200 Tonnen Splitt

Zur Sache: Winterdienst

Die Straßen der Gemeinde werden in Kategorien eingeteilt. Je nachdem wie stark befahren eine Straße ist. Im Bereich der Schulen und des Hafens fährt der Winterdienst verstärkt. Wann dieser im Einsatz ist, hängt davon ab, wie viel Schnee liegt. „Ansonsten sind wir zur gleichen Zeit immer an der selben Stelle.“ Ein wichtiges Gebot gibt es jedoch: "Bei Eis kümmern wir uns zuerst immer um unsere Berge.“ Laut Straßenverkehrsordnung müssen die Bauhofmitarbeiter die Gemeindestraßen von 6 bis 22 Uhr vom Schnee befreien. Die Realität sieht jedoch anders aus. „Der erste, der zu arbeiten anfängt, ist der Wetterbeobachter“, erklärt Schlucker. Er steht um 2 Uhr morgens auf und sichtet die Schneelage. Danach verständigt er seine Kollegen. Um 4 Uhr fangen diese schließlich mit den Räumungsarbeiten an.Die Schneeräumung bedeutet aber nicht, dass die Straßen wie im Sommer befahrbar sind. „Wer morgens mit dem Pkw zur Arbeit fährt, sollte auf jeden Fall seine Geschwindigkeit anpassen. Wir haben 140 Kilometer Straße zu betreuen – mal zwei." Da braucht es logischerweise seine Zeit, bis jede Straße geräumt ist. „Im Normalfall sind wir in vier Stunden durch“, so Schlucker. Bei extremen Schneefall würde es jedoch länger dauern."Gemeckert wird von den Leuten immer wieder", sagt St. Valentins Bauhofleiter Eduard Etzelstorfer. "Wir können mit unseren Maschinen und den Kehrern aber nicht überall gleichzeitig sein." Etzelstorfer erlebt derzeit den strengsten Winter seit vier Jahren. Acht Mann sind beinahe rund um die Uhr im Einsatz, um im Ernstfall die Straßen schneefrei zu halten. Wochentags beginn der Dienst um 3 Uhr morgens und endet um 22 Uhr. Der Bereitschaftsdienst dauert bis 7 Uhr und beginnt wieder um 16.15 Uhr, zu den Stoßzeiten des Berufsverkehrs. "Vor vier Jahren haben wir 350 Tonnen Splitt genötigt. In diesem Winter werden es wohl um die 200 Tonnen sein", so Etzelstorfer. 145 Kilometer Straße und Gehwege müssen die Mitarbeiter des Bauhofes räumen. Sechs Fahrzeuge stehen ihnen dabei zur Verfügung. Für die Straßenmeisterei St. Valentin kommen noch einmal 15 Kilometer dazu.• Nach §93 der Straßenverkehrsordnung haben die Eigentümer von Liegenschaften in Ortsgebieten dafür zu sorgen, dass die Gehwege zwischen 6 und 22 Uhr von Schnee und Verunreinigungen gesäubert sind. Ausgenommen sind die Eigentümer von unverbauten land- und forstwirtschaftlich genutzten Liegenschaften.• Ist kein Gehsteig vorhanden, so ist der Straßenrand in einer Breite von einem Meter zu säubern. Die gleiche Verpflichtung trifft die Eigentümer von Verkaufshütten.• Weiters ist es auch nicht gestattet, den Schnee von Einfahrten oder Gehsteigen wieder auf den bereits geräumten Straßen oder anderen öffentlichen Verkehrsflächen abzulagern.• Bei andauerndem Schneefall wird der Räumungspflichtige entlastet, da niemanden zugemutet werden kann, ununterbrochen zu räumen.