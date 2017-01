SK Armenia: Fußball mit Freunden

12.01.2017, 09:43 Uhr

Josef Kieslinger gründete den Hobbyverein 1982, seit 1985 ist es ein eingetragener Verein. Benannt ist der Klub, der heute 44 Mitglieder zählt, nach Kieslingers Sohn Armin. Zwei Turniere richten die St. Valentiner jährlich aus. Am 18. Februar findet die Stadtmeisterschaft der Hobbyfußballer statt. Im Schnitt spielen zwölf Teams um den Meisterteller, der im Foyer des Rathauses ausgestellt ist. Im Herbst veranstaltet der SK Armenia ein Turnier, bei dem Hobbyvereine aus Salzburg und Wien anreisen.Im Juni möchte man zum ersten Mal "Bubble Soccer" nach St. Valentin holen. Dabei steigen die Teilnehmer in eine große Plastikblase und versuchen so, den Ball ins Tor zu treffen. "Gesehen haben wir das in Graz und es hat uns großen Spaß gemacht", so Binter. Geeignet sei diese Art von Fußball für jedes Alter, was dem Verein entgegenkommt. Sie haben Mitglieder im Alter zwischen 15 und 66 Jahren.Die Armenia steht neuen Mitgliedern ab 15 Jahren jederzeit offen. Interessierte können entweder montags um 20.30 Uhr beim Training im Schubertviertel vorbeischauen oder sich bei Mario Binter telefonisch unter 0660/4053700 melden.