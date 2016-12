10.12.2016, 12:32 Uhr

Unbekannte Täter brachen in Wohnhäuser in Feldkirchen ein.

FELDKIRCHEN. Am 9. Dezember brachen in den frühen Abendstunden bisher unbekannte Täter in zwei Wohnhäuser in Feldkirchen ein.Die Täter durchsuchten die Häuser nach Wertgegenständen und wurden zumindest in einem der beiden Häuser fündig. Dort wurde Schmuck und Bargeld in derzeit noch unbekannter Höhe erbeutet.