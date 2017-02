Einbruch in Vereinslokal geklärt

13.02.2017, 15:28 Uhr

Der Einbruch in ein Vereinslokal konnte jetzt geklärt werden.



Spendengeld gestohlen

FELDKIRCHEN. Beamte der PI Feldkirchen konnten aufgrund von umfangreichen kriminaltechnischen und –taktischen Ermittlungen einen 19-jährigen Arbeitslosen aus Feldkirchen als jenen Täter ausforschen, der am 20. Dezember 2016 gegen Mitternacht durch gewaltsames Aufdrücken eines Fensters in das Bürogebäude eines Vereines eingebrochen war.Aus einem Büroschrank hatte der Täter eine Kartonschachtel, in der sich mehrere Hundert Euro Bargeld (Spendengeld) befanden, entwendet.