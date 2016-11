Kamin begann zu brennen

22.11.2016, 19:41 Uhr

Die FF St. Martin konnte Kaminbrand in Wohnhaus löschen.

Verkehrsteilnehmer verständige Hauseigentümer

FELDKIRCHEN. Heute gegen 12.45 Uhr brach bei einem Wohnhaus in Feldkirchen ein Kaminbrand aus. Im Bereich des Kaminausganges entwichen bereits Flammen und Rauch. Zuvor wurde in der Küche ein Etagenherd mit Mischholz beheizt.Ein Verkehrsteilnehmer bemerkte den Brand und verständigte die Hauseigentümer.Die FF St. Martin, die mit acht Mann und zwei Löschfahrzeugen im Einsatz stand, konnte den Brand unverzüglich löschen.Auf Grund der entstandenen Wärmeentwicklung dürfte beim Kaminausgang, im Bereich des Dachmantels, Sachschaden in geringer Höhe entstanden sein.Im Inneren des Gebäudes entstanden keinerlei Schäden. Personen wurden nicht verletzt.