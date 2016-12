19.12.2016, 20:13 Uhr

Verkehrsunfall auf einer Gemeindestraße. Frau wurde unbestimmten Grades verletzt.

ST. MARTIN. Eine 72-jährige Frau aus Feldkirchen lenkte am 19. Dezember kurz nach neun Uhr ihren PKW im Ortsgebiet von Feldkirchen auf einer Gemeindestraße bergwärts in Richtung Maltschacher See. In einer Linkskurve kam sie geradeaus von der Fahrbahn ab, fuhr auf ein Privatgrundstück und prallte nach mehreren Metern gegen einen Baum.Durch den Anprall wurde das Fahrzeug auf die Straße bzw. den Gehsteig zurückgeschleudert. Die 72-Jährige wurde beim Unfall unbestimmten Grades verletzt und vom Roten Kreuz in das Klinikum Klagenfurt/WS eingeliefert.