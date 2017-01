05.01.2017, 08:49 Uhr

Auto krachte frontal gegen Lkw

ELIXHAUSEN (buk). Ins Rutschen geraten und frontal gegen einen entgegenkommenden Lkw geschleudert wurde ein 39-jähriger Pkw-Lenker mit seinem Fahrzeug auf der Mattseer Landesstraße in Richtung Bergheim. Dabei verletzte sich der Autofahrer unbestimmten Grades. Er wurde von der Rettung in das Salzburger Unfallkrankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden, so die Polizei. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Elixhausen und Lengfelden rückten mit fünf Wagen und 28 Mann zur Unfallstelle aus. Für die Aufräumarbeiten musste die L101 für 1,5 Stunden gesperrt werden. Ein Alkoholtest beim Lkw-Lenker war negativ, der Pkw-Lenker konnte nicht getestet werden.

Gefällt mir