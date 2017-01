Training im Land der aufgehenden Sonne

03.01.2017, 20:30 Uhr

Patrick Hinterberger hat sich hohe sportliche Ziele gesteckt und fliegt dafür um den halben Globus.

Trainingslager in Japan

EUGENDORF/SEEKIRCHEN (buk). Als eines der Aushängeschilder des Judogyms Seekirchen gilt Patrick Hinterberger. Der 17-Jährige Nachwuchs-Judoka, der auch das Schulsportmodell SSM besucht, hat sich selbst mit Olympia ein hohes Wunsch-Ziel gesteckt. "Doch zuvor muss ich mir noch die Teilnahme an Europa- und Weltmeisterschaften sichern", erzählt er.Und an seinen Zielen arbeitet der Eugendorfer hart. Insgesamt investiert er wöchentlich rund 14 Stunden in sein Training, einmal pro Jahr verbringt er zwei Wochen in Japan, dem Mutterland seines Sports. "Dort trainieren wir bei den Unversitäten mit, das Programm läuft sechs Tage pro Woche", sagt Hinterberger. Dementsprechend hoch ist auch die Leistungsdichte im Land der aufgehenden Sonne: Den Tokio Grand Slam – verleichbar mit dem Grand Slam im Tennis – gewinnen beinahe ausschließlich Japaner.

Japaner sind fertige Judoka

Judo-Einstieg mit fünf Jahren

Das spiegelt sich auch in den Trainingsmethoden wider. Die Tage in Japan beginnen mit 50 Minuten Laufen, mittags folgt für die ausländischen Gäste ein extra Krafttraining, bevor am Abend drei Stunden Übungswettkämpfe – so genannte Randori – folgen. "In Japan sind eigentlich alle schon fertige Judoka, die nur noch an Feinheiten feilen müssen. Bei uns werden noch laufend neue Techniken gelehrt", erklärt der Eugendorfer.Das Aufwärmen selbst kommt ihm in Japan etwas lockerer vor, dabei gehe es in erster Linie um das Locker werden, bevor es dann mit Vollgas ins Training geht. Zusätzlich wurden auch Kata-Kurse angeboten, die in Japan für jeden – egal welche Sportart eigentlich betrieben wird – Pflicht sind. Hier stehen Technik und Präzision anstelle des reinen Gewinnen eines Kampfes im Vordergrund. "Außerdem sind Katas Pflicht, um den schwarzen Gürtel schaffen zu können", weiß Hinterberger.Er selbst hat im zarten Alter von fünf Jahren mit dem Judo begonnen. Als Vorbild diente ihm sein Vater, Stefan Fenninger, der neben Judo auch Ranggeln und Sumoringen betrieben hat. "Patrick ist im Kindergartenalter immer zu den Bewerben mitgefahren, dort herumgelaufen und war kaum zu bremsen", erinnert sich Fenninger und ergänzt: "Im Judogym Seekirchne hat er dann die besten Voraussetzungen dafür gefunden, Judo intensiv zu betreiben." Zudem helfe der Sport Kindern auch später im Alltag, vor allem wenn es darum gehe, sich beim Fallen richtig abzurollen.Judo-Interessierten rät Hinterberger dazu, einfach einmal ein Training auszuprobieren: "Wem es gefällt, der bleibt ohnehin dabei. Wer nicht wettkampfmäßig einsteigen will, kann das in jedem Alter tun." Wichtig sei lediglich, Spaß an der Bewegung mitzubringen.