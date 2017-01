Landjugend Tragwein: Klausur statt Winterschlaf

20.01.2017, 20:31 Uhr

Am Samstag, dem 14.01.2017, absolvierte der neunköpfige Vorstand der Landjugend Tragwein eine Klausur am Seminarhof Seyr in Gutau. Der ehemalige Landesleiter der Landjugend Oberösterreich und frischgebackene Basistrainer Hansi Diwold begleitete die Gruppe mit viel Freude und persönlichen Erfahrungen durch den Tag. Im Vordergrund stand der Zusammenhalt, der durch Vertrauensspiele und Regeln für die gemeinsame Zusammenarbeit gefestigt wurde. Damit sich jedes Mitglied, des im Herbst neu gewählten Vorstandes, seiner Funktion und den damit verbundenen Aufgaben bewusst wird, wurden diese noch einmal genauestens besprochen und für das kommende Landjugendjahr 2017 ein fundiertes Jahresprogramm erstellt. Kulinarisch blieben mit dem Mittagessen und Kaffee und Kuchen am Nachmittag am Seyrhof keine Wünsche offen. Gestärkt durch diese Eindrücke und viel neuer Motivation, freut sich nun der Landjugend Vorstand Tragwein, die geplanten Aktivitäten in die Tat umzusetzen.