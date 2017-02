Am 25. Februar 2017, gibt es wieder einen Faschingsumzug mit anschließendem Kinderfasching. Treffpunkt ist um 13 Uhr beim Marktplatz in Grünbach.

Der vom Freizeitverein Grünbach und der Dorfgemeinschaft Schlag gemeinsam organisierte Umzug endet beim Gasthaus Traxler in Schlag, wo in der Hofbühne mit Spiel, Spaß und Kinderdisco ein lustiger Ausklang statt findet.

Für das leibliche Wohl ist auch gesorgt.

Alle mit und ohne Kostüm sind herzlich willkommen!